¡Despegue histórico! El Boeing 737-800 llega por primera vez a Trinidad

Trinidad vivió un momento histórico este miércoles: por primera vez, un Boeing 737-800 aterrizó en el aeropuerto Jorge Henrich, gracias a las gestiones del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, para mejorar la conectividad aérea del país.

En conferencia de prensa, Zamora informó que Boliviana de Aviación (BoA) recuperó una aeronave de su flota, alcanzando un total de 13 aviones operativos, dentro del plan de reactivación de la aerolínea estatal.

“Iniciamos nuestra gestión con ocho aviones, que no permitían brindar un buen servicio a la población. Presentamos un plan de reactivación y dio resultados: anoche llegó un avión que no es alquilado, es una aeronave recuperada”, explicó el ministro.

El Boeing 737-800 recuperado representa un ahorro significativo para el Estado, ya que anteriormente se pagaba alquiler mensual por esta flota. Ahora, la aeronave está plenamente disponible para la población boliviana.

Zamora destacó que esta acción es parte de la estrategia para optimizar el mantenimiento de los aviones y potenciar los hangares, incluyendo los del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba. Según el ministro, Bolivia ahorrará más de 5 millones de dólares al año al contar con su propio mantenimiento y capital humano capacitado.

El plan de expansión de BoA sigue en marcha: se prevé contar con 16 aviones para julio y 18 aeronaves en noviembre, fortaleciendo la conectividad nacional y consolidando la aerolínea estatal.

Mira la programación en Red Uno Play