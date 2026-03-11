Bomberos buscan a dos personas arrastradas por ríos en Santa Cruz y Tarija

El director nacional de Bomberos, coronel Pavel Tovar, informó este miércoles que brigadas de rescate continúan la búsqueda de dos personas que fueron arrastradas por ríos en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, en medio de crecidas provocadas por las lluvias.

En el primer caso, ocurrido en Colpa Bélgica, municipio de Warnes, el personal de Bomberos retomó las labores de búsqueda desde las primeras horas de la mañana luego de suspender el operativo durante la noche por las condiciones climáticas adversas.

“El personal de bomberos ha retomado desde primeras horas la búsqueda de esta persona. Anoche se suspendió debido al clima y al horario nocturno”, explicó Tovar.

El coronel señaló que en este hecho dos personas fueron arrastradas por la corriente. Una de ellas logró sobrevivir tras sujetarse a un tronco que era arrastrado por la corriente y posteriormente fue rescatada y trasladada a un centro médico.

La segunda persona continúa desaparecida, por lo que se desplazaron equipos adicionales de rescate desde la ciudad de Santa Cruz para reforzar el operativo en la zona.

TARIJA

El segundo caso se registró en el municipio de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, donde un motociclista fue arrastrado por la corriente de un río.

“También tenemos otro caso en Tarija, donde una persona fue arrastrada por el río con su motocicleta y nuestro personal se encuentra realizando la búsqueda”, informó el jefe nacional de Bomberos.

Para este operativo se movilizaron al menos 12 equipos de rescate que realizan tareas de rastreo en el área con el objetivo de localizar al desaparecido.

Bomberos mantiene los operativos en ambos departamentos mientras las condiciones climáticas continúan generando riesgos por el incremento del caudal de los ríos.

