La Paz: una madre y su hija celebran juntas su titulación tras años de estudio

La emoción se hizo evidente en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Entre los nuevos profesionales que recibían su título estaba Eulogia Condori, quien a sus 71 años celebró un logro que había esperado durante gran parte de su vida: graduarse junto a su hija, Camila Soldado Condori.

Lo que para muchos era solo una ceremonia académica, para ellas fue la culminación de una historia de perseverancia. Camila fue quien impulsó que ese momento ocurriera juntas.

“Cuando supe que el proyecto de grado podía defenderse en pareja, pensé: ¿quién mejor que mi mamá?”, recordó la joven.

Eulogia había egresado de la carrera de Lingüística e Idiomas en 2005, pero el trabajo y las responsabilidades familiares postergaron durante años la obtención de su título. Aun así, el deseo de aprender nunca desapareció.

Su historia comenzó en el municipio de Santiago de Huata, en el departamento de La Paz, donde creció en una época en la que estudiar no era una opción común para muchas niñas del área rural.

En su familia eran seis hermanos: cinco varones y ella. Como ocurría en muchos hogares, la prioridad educativa estaba destinada a los hombres, mientras que las mujeres asumían labores del hogar.

Décadas después, Eulogia decidió cambiar esa historia. A los 44 años regresó a las aulas para terminar el colegio. Compartía el aula con niños y adolescentes, siendo la única adulta del curso.

“Las profesoras me animaban mucho, ellas me hablaban para que yo no sintiera miedo o vergüenza”, recordó.

Con su bachillerato en mano, decidió continuar estudiando e ingresó a la universidad. Allí, el destino volvería a unirla con su hija, pero esta vez como compañeras de investigación.

Juntas desarrollaron el proyecto “Programa de enseñanza y aprendizaje del idioma aimara para médicos especialistas del Hospital Boliviano Japonés”, una propuesta para mejorar la comunicación entre médicos y pacientes que hablan aimara.

El trabajo surgió al observar las dificultades que enfrentan muchos pacientes cuando deben comunicarse en castellano durante una consulta médica.

Para Camila, el proceso fue especial porque pudo compartir con su madre uno de los momentos más importantes de su vida.

“Mi mamá es un ejemplo de que nunca es tarde para estudiar. Yo la admiro aún más por no rendirse ante los obstáculos”, expresó.

Con su título en las manos, Eulogia no piensa detenerse. Ahora sueña con convertirse en docente y seguir estudiando.

“Muchas mujeres creen que la universidad no es para ellas, pero sí se puede. Nunca es tarde para aprender”, afirmó con orgullo.

