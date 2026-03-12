La fortuna de Taylor Swift rompe récords: vuelve a ser la cantante más rica del planeta

La cantante estadounidense Taylor Swift vuelve a ocupar el primer lugar entre las artistas musicales con mayor fortuna del mundo. Según el listado de multimillonarios 2026 publicado por la revista Forbes, la intérprete alcanzó un patrimonio estimado de 2.000 millones de dólares.

Con esta cifra, Swift supera a otras grandes figuras de la industria como Rihanna y Beyoncé, cuyas fortunas están estimadas en 1.000 millones de dólares cada una.

Además, la artista ocupa el séptimo lugar en el ranking general de celebridades multimillonarias, una lista que reúne a 22 personalidades del entretenimiento y el deporte.

El fenómeno de The Eras Tour

Gran parte de la fortuna de Swift proviene de su música y de sus presentaciones en vivo, especialmente del éxito mundial de su gira The Eras Tour.

Según el informe, la cantante generó cerca de 1.000 millones de dólares en ingresos, impulsados principalmente por el streaming y por la recaudación récord de sus conciertos alrededor del mundo.

A esto se suma el enorme valor de su catálogo musical: sus canciones están estimadas en casi 900 millones de dólares, un activo que continúa creciendo gracias a la popularidad de sus temas y a la reproducción constante en plataformas digitales.

A diferencia de otras artistas, cuya riqueza proviene en gran parte de negocios paralelos, el patrimonio de Swift está principalmente ligado a su carrera musical y a sus espectáculos en vivo.

El ranking de celebridades multimillonarias

El listado de celebridades más ricas del mundo está encabezado por los cineastas Steven Spielberg, con una fortuna estimada en 7.100 millones de dólares, y George Lucas, con 5.200 millones.

En el tercer lugar aparece la leyenda del baloncesto Michael Jordan, con un patrimonio de 4.300 millones de dólares. Durante su carrera en la National Basketball Association ganó cerca de 90 millones de dólares en salarios, aunque gran parte de su riqueza proviene de acuerdos comerciales que superaron los 2.000 millones.

En este selecto grupo, Taylor Swift no solo se consolida como una de las artistas más influyentes del planeta, sino también como la cantante más rica del mundo, gracias a un fenómeno musical que sigue creciendo año tras año.

