Romer Saucedo presenta cuatro propuestas de ley para reformar la justicia en Bolivia

Autoridades del Órgano Judicial de Bolivia presentaron ese jueves cuatro anteproyectos de ley destinados a mejorar el funcionamiento institucional, el presupuesto y la modernización del sistema judicial, además de una propuesta de actualización del Código Civil elaborada por juristas de La Paz.

Las iniciativas fueron expuestas inicialmente ante la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional como parte del proceso de reformas impulsado tras el diálogo nacional para la transformación de la justicia.

“Son cuatro anteproyectos de ley que presentamos relacionados al presupuesto del Órgano Judicial, al juicio de responsabilidades, al uso de herramientas tecnológicas y a algunas cuestiones netamente económicas y administrativas para el funcionamiento propio del Órgano Judicial”, explicó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

Además de estas propuestas, se entregó un anteproyecto de reforma al Código Civil que fue preparado por profesionales del ámbito jurídico.

La autoridad indicó que esta primera fase contempla la presentación formal de las iniciativas a los legisladores y posteriormente se darán a conocer más detalles a la población.

Dentro de las propuestas también se plantea revisar el presupuesto y la estructura salarial del sistema judicial, que según indicó Saucedo presenta diferencias respecto a otras instituciones del Estado.

“El Órgano Judicial tiene una planilla salarial propia que ni siquiera se adecúa a la planilla maestra que tienen los ministerios”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la reforma también busca dignificar el trabajo dentro del sistema judicial y equilibrar las condiciones laborales.

