[IMÁGENES SENSIBLES] Dramático rescate: así intentaron salvar a la pareja aplastada por una roca en un bus

Así rescataron a una pareja que quedó atrapada dentro de un bus luego de que una enorme roca cayera desde un cerro e ingresara al vehículo cuando transitaba por la zona de La Angostura.

En un video que circula en redes sociales se observa a varios pasajeros realizando un esfuerzo desesperado para levantar la piedra que aplastaba principalmente a la mujer, mientras las víctimas se quejan de dolor en medio de la escena.

En las imágenes también se escuchan los gritos desgarradores del hombre y la mujer mientras las personas intentan mover la roca. Tras varios segundos de esfuerzo, finalmente logran retirarla para liberar a la pareja que había quedado atrapada dentro del bus.

El hecho ocurrió cuando una flota que viajaba desde Santa Cruz con destino a Sucre atravesaba el sector de La Angostura. Según los primeros reportes, varias piedras comenzaron a desprenderse desde una ladera y una de gran tamaño impactó contra el motorizado, perforando una ventana y cayendo directamente sobre dos pasajeros.

El conductor del bus relató que el desprendimiento ocurrió de forma repentina mientras circulaban por un tramo en subida.

“De repente han empezado a caer piedras. Cayó una piedra grande y en ese momento se me apagó la flota”, explicó.

De acuerdo con su testimonio, junto con otros pasajeros lograron levantar la roca que había caído sobre las víctimas. “Con algunos pasajeros, unos cuatro o cinco, levantamos la piedra de encima de ellos”, señaló.

Un médico que viajaba en el bus también brindó auxilio a los heridos y explicó que la roca ingresó al interior del vehículo tras impactar contra la carrocería. La pareja sufrió múltiples fracturas producto del golpe.

Ambas personas fueron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica; sin embargo, fallecieron durante el trayecto debido a la gravedad de sus lesiones.

Además de las víctimas fatales, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a una clínica privada ubicada en la doble vía a La Guardia, a la altura del kilómetro 9, donde reciben atención médica.

Las autoridades informaron que el conductor fue aprehendido en el municipio de El Torno mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. En tanto, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de Santa Cruz, donde se espera su identificación oficial.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

Mira la programación en Red Uno Play