El nombre de Kylian Mbappé volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que el futbolista fuera captado durante una salida nocturna en París junto a la actriz española Ester Expósito.

Las imágenes, difundidas inicialmente por medios de entretenimiento y replicadas en distintas plataformas, muestran al delantero del Real Madrid compartiendo un plan relajado con la protagonista de Élite en una bolera de la capital francesa.

En los videos que circularon en internet se observa a ambos jugando bolos y conversando en un ambiente distendido, acompañados por otras personas.

Aunque en las imágenes no se ven gestos explícitos de afecto, la escena fue suficiente para que los rumores de un posible romance se propagaran rápidamente entre fanáticos del fútbol y seguidores del mundo del espectáculo.

Coincidencias en París

Tras la difusión del material, varios medios internacionales señalaron que tanto Mbappé como Expósito se encontraban en París durante los mismos días por diferentes compromisos profesionales.

En el caso del futbolista, su presencia en la ciudad estaría vinculada a actividades personales y a su recuperación tras una lesión, mientras que la actriz española suele asistir con frecuencia a eventos de moda y actividades promocionales en la capital francesa, uno de los centros más importantes del entretenimiento y el lujo en Europa.

Estas coincidencias habrían facilitado el encuentro que terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Silencio de los protagonistas

Hasta el momento, ni Mbappé ni Expósito han confirmado públicamente si existe una relación sentimental entre ambos.

Tampoco han realizado comentarios en sus redes sociales sobre las imágenes que circulan en internet, lo que mantiene la historia en el terreno de la especulación.

La posible relación ha despertado gran interés mediático debido al enorme alcance que ambos tienen en sus respectivas industrias: Mbappé es considerado una de las mayores estrellas del fútbol mundial, mientras que Expósito se consolidó como una celebridad internacional tras el éxito global de la serie Élite.

Mira la programación en Red Uno Play