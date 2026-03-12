Periodismo de soluciones analiza e investiga iniciativas que resuelven problemas sociales

El periodismo ha sido reconocido por su capacidad para denunciar problemas, revelar injusticias y fiscalizar al poder. En los últimos años ha cobrado fuerza una corriente que propone ir un paso más allá: el periodismo de soluciones. Este enfoque no solo muestra lo que está mal, sino que investiga y analiza las respuestas que están funcionando para enfrentar desafíos sociales.

Janeth Jacobs, Directora de la carrera de Periodismo de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que: “El periodismo de solución se caracteriza porque no solo narra los hechos, sino que investiga y va más allá para poder brindar una solución (…) nos vamos a enfocar en el porqué del hecho. Entonces vamos a dar la seguridad al ciudadano”, explica.

Este tipo de periodismo parte de una premisa clara: comprender los problemas sociales requiere también analizar las iniciativas que buscan resolverlos. Por ello, el enfoque no se limita a contar historias inspiradoras, sino que investiga con rigor cómo funcionan determinadas propuestas, cuáles han sido sus resultados y qué aprendizajes pueden replicarse en otros contextos.

Según el Centro Internacional para Periodistas, este enfoque amplía la mirada tradicional de las noticias. “Mientras que las noticias suelen ser definidas como ‘aquello que va mal’, el periodismo de soluciones amplía esta definición: las respuestas a los problemas también son noticia. Al sumar una cobertura rigurosa de las soluciones, se puede contar toda la historia”, define el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

Un enfoque periodístico que analiza iniciativas y resultados

El periodismo de soluciones investiga y explica, de forma crítica y clara, los esfuerzos por resolver problemas ampliamente compartidos. Su objetivo es ofrecer a la audiencia una visión más completa de la realidad, donde además de la denuncia exista espacio para el análisis de alternativas.

La académica destaca que este enfoque implica un compromiso mayor por parte del periodista. No se trata únicamente de cubrir un hecho y redactar una noticia, sino de profundizar en las posibles salidas a los conflictos que afectan a la sociedad.

Por su parte la periodista y presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes. sostiene que el periodismo de soluciones: “busca un compromiso del periodista, más allá de solo ir y realizar la cobertura y redactar la nota. Es decir, promueve un cierto involucramiento en la búsqueda de soluciones, una mirada positiva de los hechos, que, en algunas circunstancias, pueden estar mostrando algunas dificultades que se presentan en comunidades, pero destacando o relevando también las soluciones que desde esas comunidades están planteando para resolver los conflictos que pueden afectar”, explica.

Periodismo que impulsa cambios y participación social

De esta manera, el periodismo de soluciones contribuye a cambiar la narrativa informativa. En lugar de centrarse exclusivamente en los problemas, ofrece un panorama más amplio que incluye iniciativas, innovaciones sociales y experiencias comunitarias que ya están generando cambios positivos.

Diversos medios en América Latina han adoptado este enfoque. Proyectos como Red/Acción en Argentina o Noticias Positivas han demostrado que es posible equilibrar la cobertura crítica con historias que muestran avances y alternativas. Este modelo también ayuda a combatir la llamada “fatiga informativa”, un fenómeno que ocurre cuando las audiencias se saturan de noticias negativas y terminan alejándose de la información.

Otro aspecto clave del periodismo de soluciones es que puede generar presión social sobre las autoridades. Cuando los medios muestran que una comunidad ha logrado resolver un problema —por ejemplo, mediante campañas ciudadanas contra inundaciones o proyectos de recuperación ambiental— se crea un efecto de comparación que impulsa a otras instituciones a adoptar medidas similares.

Además, este tipo de cobertura promueve la participación ciudadana. Al conocer experiencias exitosas, las personas pueden inspirarse para impulsar iniciativas en sus propios barrios o comunidades. Así, el periodismo se convierte en un puente entre la información y la acción social.

Para que una historia sea considerada periodismo de soluciones, debe cumplir ciertos criterios fundamentales: presentar evidencia de resultados, analizar tanto los logros como las limitaciones de la iniciativa y explicar de qué manera puede replicarse en otros lugares. Este rigor es esencial para evitar que el enfoque se confunda con simple optimismo o propaganda.

De esta manera, ante desafíos sociales, ambientales y económicos, el periodismo de soluciones se posiciona como una herramienta que fortalece la democracia y el debate público. Al visibilizar respuestas efectivas, contribuye a generar esperanza, promover la innovación social y recordar que, frente a los problemas, siempre existen caminos posibles para construir cambios.

