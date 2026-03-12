Detectan hongo que se transmite de gatos a humanos y preocupa su expansión

La reciente detección de un hongo capaz de transmitirse de gatos a humanos generó preocupación entre especialistas en salud pública y veterinarios en Sudamérica.

El patógeno, identificado como Sporothrix brasiliensis, fue detectado recientemente en Uruguay, donde se registraron brotes en los departamentos de Maldonado y Rocha. Su aparición llevó a reforzar la vigilancia epidemiológica en la región.

Según el comunicado emitido por el Instituto de Higiene de Uruguay, el hongo es originario de Brasil y puede provocar infecciones cutáneas graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Qué es el hongo Sporothrix brasiliensis

El Sporothrix brasiliensis es un hongo con dimorfismo térmico, lo que significa que cambia de forma dependiendo de la temperatura.

En el ambiente, a unos 25 °C , adopta una forma filamentosa similar a hilos.

Dentro del cuerpo humano o animal, a 37 °C, se transforma en una levadura microscópica.

Esta capacidad le permite sobrevivir tanto en el ambiente como dentro de organismos vivos.

El microorganismo pertenece al género Sporothrix, responsable de causar una infección conocida como Esporotricosis, una enfermedad que afecta la piel de animales y personas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en América del Sur se han reportado más de 11.000 casos humanos en la última década, principalmente en Brasil.

Cómo se transmite de gatos a humanos

A diferencia de otra especie del mismo género, Sporothrix schenckii —conocida por transmitirse a través de plantas o tierra—, S. brasiliensis se contagia principalmente a través de los gatos.

Los felinos infectados suelen presentar:

Llagas abiertas

Costras en la piel

Caída de pelo

Lesiones en nariz, cara o patas

El contagio ocurre cuando una persona recibe un arañazo, mordedura o entra en contacto con las heridas del animal.

El hongo puede ingresar al organismo humano a través de pequeñas lesiones en la piel, incluso si son imperceptibles.

Cuáles son los síntomas en humanos

En las personas, la Esporotricosis suele comenzar con pequeñas protuberancias rojas en la piel, que pueden transformarse en lesiones abiertas.

Con el paso de los días, estas heridas pueden extenderse siguiendo los vasos linfáticos, formando una línea de lesiones en brazos, piernas o rostro.

En casos más graves —aunque poco frecuentes— la infección puede afectar:

Pulmones

Huesos

Sistema nervioso

Articulaciones

Entre las complicaciones posibles se encuentran meningitis, artritis o infecciones pulmonares, especialmente en personas con el sistema inmunológico debilitado.

Tratamiento y prevención

El tratamiento se realiza con medicamentos antifúngicos, como:

Itraconazol

Terbinafina

La recuperación puede tardar varias semanas o incluso meses, dependiendo de la gravedad del caso.

Los especialistas recomiendan algunas medidas para reducir el riesgo:

Evitar manipular gatos con heridas visibles

Usar guantes al tratar animales enfermos

Acudir al veterinario si un gato presenta lesiones que no cicatrizan

Buscar atención médica si aparece una herida sospechosa tras un arañazo

Alerta sanitaria en la región

La aparición de Sporothrix brasiliensis en Uruguay llevó a las autoridades sanitarias a reforzar los controles epidemiológicos y la vigilancia de enfermedades zoonóticas.

Especialistas de la Universidad de la República señalaron que es la primera vez que esta especie se detecta oficialmente en el país, lo que representa un nuevo desafío sanitario para la región.

El control del hongo depende principalmente de la detección temprana en animales, el tratamiento oportuno y la cooperación entre médicos, veterinarios y autoridades sanitarias.

Mira la programación en Red Uno Play