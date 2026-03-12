TEMAS DE HOY:
Uno decide

“Querido Juan Pablo, no mientas", la reacción de Otto al hablar de su peta

El cruce verbal se produjo en medio del debate en el que los candidatos expusieron sus propuestas rumbo a las elecciones departamentales.

Red Uno de Bolivia

12/03/2026 13:56

Escuchar esta nota

El debate entre candidatos a la Gobernación de Santa Cruz vivió un momento de tensión cuando Juan Pablo Velasco cuestionó a Otto Ritter y le pidió no mentir a la población al referirse al tema de su “peta”.

“La peta iba en una chata y usted (Otto) iba en una X-6. No le mintamos a la gente, tenemos que hablar con claridad y con firmeza”, afirmó Velasco durante su intervención.

El comentario provocó la reacción inmediata de Ritter, quien rechazó la acusación y calificó de mentiroso a su contrincante.

“Querido Juan Pablo, no mientas. Nunca has visto a mi peta en una chata; no mienta. Y si alguien ve una foto de mi peta en una chata, que la muestre, porque Juan Pablo miente”, respondió Ritter.

El cruce verbal se produjo en medio del debate en el que los candidatos expusieron sus propuestas rumbo a las elecciones departamentales.

 

