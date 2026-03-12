Analista destaca propuesta financiera de Nayar en debate por la Gobernación cruceña

El economista Rubén Arias analizó desde el punto de vista financiero el debate entre los candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, en el que once postulantes expusieron sus propuestas económicas con miras a seducir al electorado que acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo.

Arias sostuvo que la Gobernación enfrenta un escenario complejo que exige mejorar los ingresos que percibe para destinarlos en beneficio de la población cruceña. En ese contexto, señaló que la futura autoridad departamental deberá tener la “solvencia moral y política” suficiente para negociar con el Gobierno central una redistribución de recursos bajo el esquema del 50-50.

Para el experto, la propuesta más sólida de la jornada fue presentada por Guido Nayar, candidato de la agrupación Primero Santa Cruz, debido a la coherencia entre los datos y cifras que expuso sobre la situación financiera de la Gobernación.

“Me llamó la atención que pocos le prestaron atención a la situación crítica que vive la Gobernación desde el punto de vista de su bajo nivel de ingresos. Habló del 50-50, de los bonos de carbono y de un déficit de Bs 1.400 millones”, destacó.

Arias también mencionó como relevante la intervención de Otto Ritter, candidato por Santa Cruz Para Todos, quien, según explicó, centró su exposición en las necesidades de las comunidades y de la población que vive en las provincias del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play