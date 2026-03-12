Un trágico accidente en las costas de Chile terminó con la vida de Benjamín "Ben" Wood, un reconocido influencer y empresario gastronómico de origen estadounidense, quien falleció junto a su esposa y su padre mientras intentaban rescatar a una mujer que era arrastrada por el mar. El suceso ocurrió la tarde del lunes 9 de marzo en la comuna de Algarrobo, en la región de Valparaíso, una zona que en ese momento se encontraba bajo alerta por fuertes marejadas.

La tragedia se desencadenó cuando Patricia del Pilar Bello Labe, una abogada de 26 años, fue sorprendida por el intenso oleaje mientras caminaba por el borde costero. Al ser arrastrada mar adentro, su pareja intentó auxiliarla sin éxito. Al notar la emergencia, Wood (43), su esposa María José Duarte Ureta (47) y su padre Norman Ray Wood (77) se lanzaron al agua en un acto heroico para colaborar en el rescate, pero la fuerza de la corriente terminó por arrastrarlos a todos.

Ben Wood, su esposa y su padre murieron ahogados al intentar rescatar a una mujer que había sido arrastrada al mar. (Foto: gentileza 20 minutos).

El personal de la Armada de Chile logró rescatar con vida únicamente a la pareja de la mujer inicialmente arrastrada, quien fue trasladado a un centro asistencial en helicóptero. En el lugar del accidente fallecieron Ben Wood, su padre y la mujer a la que intentaron salvar. María José Duarte, pareja del influencer, logró ser extraída del mar con vida, pero falleció horas más tarde en un hospital local. El Servicio Médico Legal confirmó que la causa de muerte de las cuatro víctimas fue asfixia por sumersión.

¿Quién era Ben Wood?

Ben Wood, nacido en Connecticut, Estados Unidos, se había radicado en Chile hace trece años, donde se convirtió en una figura central del movimiento de la cerveza artesanal y la cultura "foodie". Era cofundador de proyectos emblemáticos en Santiago como la tienda Beervana y la popular hamburguesería El Honesto Mike, además de las marcas Alameda Beer Co y Craftwork Chile. En sus redes sociales, donde contaba con miles de seguidores, era apreciado por compartir recetas y consejos culinarios que fusionaban su herencia estadounidense con la identidad local chilena.

La publicación de la hija del influencer.

La noticia ha provocado una profunda conmoción en la comunidad gastronómica regional y entre sus seguidores. Su hija publicó un emotivo mensaje en las redes oficiales de Wood agradeciendo las muestras de cariño y definiendo a su padre como un ejemplo a seguir que amaba profundamente a su familia. En los próximos días se darán a conocer los detalles de las ceremonias fúnebres para despedir a los tres integrantes de la familia Wood y a la joven abogada fallecida en el incidente.

Con información de ABC, Bio Bio y TN.

