Una persona afectada tras explosión de garrafa en La Paz

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 en un domicilio particular de la zona norte de la ciudad de La Paz. Vecinos reportaron una explosión que habría sido provocada por una mala manipulación de una garrafa de gas.

Juan Marcelo Gonzáles

12/03/2026 16:40

Foto: Casa afectada por explosión de garrafa (APG)
La Paz

Una explosión se registró la tarde de este jueves en un domicilio particular de la avenida Buenos Aires, en la zona norte de la ciudad de La Paz, dejando una persona afectada de 51 años de edad, según el reporte preliminar de vecinos del sector.

El hecho ocurrió aproximadamente al promediar las 13:30, cuando se escuchó una fuerte detonación que alarmó a los habitantes de la zona.

De acuerdo con el testimonio de un vecino, la explosión habría sido provocada por la presunta mala manipulación de una garrafa de gas al interior de la vivienda.

Tras el incidente, la persona afectada fue auxiliada por vecinos del lugar mientras se aguardaba la llegada de personal de emergencia para atender la situación.

El hecho generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes alertaron sobre los riesgos que implica la manipulación incorrecta de garrafas de gas en domicilios particulares.

Hasta el momento, se espera un informe oficial de las autoridades para confirmar las causas exactas de la explosión y el estado de salud de la persona afectada.

 

