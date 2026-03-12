Un paseo en bicicleta estuvo a punto de convertirse en una tragedia para la influencer española Cecilia Sopeña, luego de que resbalara al borde de un acantilado mientras recorría un sendero. El dramático momento quedó registrado por una cámara 360 que llevaba durante su travesía y el video se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la creadora de contenido pierde el control de su bicicleta en una zona estrecha del camino, donde apenas había espacio para avanzar caminando. Tras resbalar, comenzó a deslizarse por el costado del precipicio mientras intentaba sujetarse del terreno con las manos para evitar caer al vacío.

“Esto no era parte del plan”, se escucha decir mientras intenta estabilizarse en medio de la caída.

Durante varios segundos, la ciclista luchó por mantener el equilibrio mientras pequeñas rocas se desprendían a su alrededor. Finalmente logró detenerse y recuperar la estabilidad a pocos metros del borde.

La escena fue presenciada por Nezha, su perra, que la acompaña habitualmente en sus recorridos. El animal se acercó hasta donde estaba su dueña e incluso intentó bajar hacia ella. “Quieta, mi amor, no pasa nada”, le dijo Sopeña mientras respiraba con dificultad tras el susto.

Una vez recuperada, la influencer abrazó a su mascota y trató de calmarse antes de continuar. “Ya estamos bien”, repetía mientras se tomaba unos segundos para recomponerse.

Horas más tarde, sin embargo, publicó otro video en el que apareció visiblemente afectada y entre lágrimas. “Todavía no me creo que esté viva. No fue nada bonito, fue durísimo”, expresó.

Según explicó, logró evitar una caída mayor gracias al tipo de bicicleta que llevaba y al calzado de montaña que usaba, lo que le permitió agarrarse al terreno. También detalló que el suelo estaba muy inestable debido a las lluvias recientes.

“Fue un susto del que me va a costar mucho reponerme”, aseguró.

Mira la programación en Red Uno Play