(Video) Estudiante muere tras ser apuñalado por un compañero en plena calle

Una violenta disputa entre dos estudiantes del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) terminó en una tragedia que hoy sacude a la provincia de Guanacaste, Costa Rica. El incidente, dejó como saldo el fallecimiento de un joven de apenas 18 años.

La confrontación fue captada en video por un transeúnte que presenció la discusión inicial entre los involucrados mientras esperaban el transporte público. Las imágenes muestran cómo el altercado verbal escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque mortal con arma blanca.

La víctima, identificada como Liann Rivas, intentó huir de la agresión iniciada por Denzel Rodríguez, de 19 años. Lamentablemente, Rivas tropezó durante la huida, momento que el atacante aprovechó para propinarle dos heridas letales en la zona del tórax.

Tras el ataque, el agresor huyó de la escena, mientras que el joven herido fue auxiliado por un conductor particular que lo trasladó a un centro médico. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, se confirmó su deceso minutos después de ingresar al hospital debido a la gravedad de las lesiones.

La Fuerza Pública de Costa Rica actuó con celeridad y logró la captura de Rodríguez pocas horas después del trágico suceso. El detenido ha sido puesto bajo las órdenes de la justicia, donde se tramitará su caso mediante un procedimiento expedito de flagrancia por el delito de homicidio.

Mientras el móvil del crimen sigue bajo investigación, la comunidad de la zona ha manifestado su profundo pesar por la pérdida de su estudiante. La institución anunció que implementará programas de apoyo psicológico para ayudar a alumnos y docentes a procesar este traumático evento.

