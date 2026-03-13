Sala Constitucional rechaza tutela ratifica inhabilitación de Cossío

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija rechazó la acción de tutela presentada por Mario Cossío, candidato a la Gobernación de Tarija por la agrupación Camino al Cambio, decisión que representa un nuevo revés en su intento de participar en las elecciones subnacionales.

La resolución fue emitida el 24 de octubre, según consta en un documento oficial, y confirma la determinación previa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que había dispuesto la inhabilitación de Cossío.

El candidato fue excluido del proceso electoral debido a una sentencia por incumplimiento de deberes, argumento que fue utilizado por el órgano electoral para impedir su participación en los comicios.

Con esta decisión, la Sala Constitucional ratifica la determinación del TSE, lo que deja a Cossío sin posibilidad de participar en las elecciones, salvo que la resolución sea revertida en una instancia superior.

No obstante, el exgobernador todavía tiene la opción de apelar la decisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que podría revisar el caso y emitir un fallo definitivo.

