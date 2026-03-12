Rumbo a la Alcaldía: TED Santa Cruz define las reglas del debate clave de este domingo

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz culminó con éxito la reunión de coordinación para el debate a la Alcaldía programado para este domingo 15 de marzo. Durante el encuentro, se socializó la metodología que regirá la participación de los candidatos en este ejercicio democrático fundamental.

De las 12 organizaciones políticas en carrera, 10 enviaron a sus delegados para validar los ejes temáticos de desarrollo humano, movilidad urbana, seguridad y gestión de residuos. Las agrupaciones Nueva Generación Patriótica y Alianza Patria Unidos fueron las únicas ausentes en esta etapa preparatoria.

Marco Monasterio, presidente del TED Santa Cruz, destacó la transparencia del proceso y señaló: “Esperamos que se hagan presentes mañana en el sorteo que se realizará de forma pública, para que la ciudadanía conozca en qué bloque y cuál es la ubicación en la que estará cada candidato”. La autoridad enfatizó que los temas seleccionados son aquellos que los mismos postulantes incluyeron en sus planes de trabajo.

Para este viernes se tiene previsto el sorteo oficial de posiciones, donde se requiere la asistencia plena de todas las siglas para consolidar el esquema del debate.

"Necesitamos la presencia de los 12 delegados para que los 12 candidatos participen en este proceso democrático", concluyó Monasterio.

