Hallan segundo cuerpo de víctimas arrastradas por río en Tarija

El comandante nacional de Bomberos, Pavel Tovar, confirmó que fue hallado el segundo cuerpo de las personas que fueron arrastradas por un río en Tarija, luego de intensas labores de búsqueda realizadas durante toda la jornada.

Según explicó la autoridad, el hecho ocurrió tras un deslave provocado por la crecida del río, lo que provocó que una camioneta fuera arrastrada por las aguas.

De acuerdo con el reporte, tres personas se encontraban en el vehículo, pero el conductor logró salir de la camioneta y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.

“El conductor de la camioneta logró salir y dar la voz de alerta. Dos ocupantes que se encontraban dentro del vehículo fueron arrastrados por el río”, explicó Tovar.

Búsqueda durante todo el día

El comandante señaló que el primer cuerpo fue encontrado el día anterior, aproximadamente entre 200 y 300 metros río abajo, atrapado en una palizada.

Durante esta jornada, equipos de rescate recorrieron varios kilómetros del río para continuar con la búsqueda del segundo desaparecido.

“Hemos recorrido varios kilómetros del río para hacer la búsqueda y al momento de remover el vehículo se encontró el cuerpo de la segunda persona en una palizada cercana”, indicó la autoridad.

El cuerpo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales y posteriormente ser entregado a su familia.

Continúa búsqueda de motociclista

Paralelamente, los equipos de rescate continúan buscando a un motociclista que también fue arrastrado por el río días atrás.

Según el reporte, hasta el momento se logró encontrar la motocicleta y algunas pertenencias de la víctima, pero aún no se ha logrado ubicar su paradero.

Mira la programación en Red Uno Play