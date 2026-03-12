Aprehenden a hombre por retransmitir ilegalmente partidos del fútbol boliviano

Un ciudadano fue aprehendido por su presunta implicación en la retransmisión ilegal de partidos de fútbol, contenido exclusivo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), tras una intervención del Ministerio Público que investiga la difusión ilícita de los mismos.

La empresa estatal informó que los derechos de transmisión de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano fueron cedidos en exclusividad a ENTEL para su comercialización y difusión únicamente a través de sus plataformas oficiales, por lo que cualquier retransmisión fuera de estos canales constituye un delito y genera perjuicios económicos.

El subgerente de ENTEL TV, Luis Miranda, advirtió que este tipo de prácticas vulnera la propiedad intelectual y además afecta a la población mediante ofertas engañosas.

“ENTEL no promueve ni tolera delitos que perjudiquen a los bolivianos. Las plataformas piratas engañan y estafan a la población al comercializar planes inexistentes y difundir contenidos alterados, afectando a muchas personas con la oferta de productos que en realidad no existen”, afirmó Miranda.

De acuerdo con el reporte institucional, el Ministerio Público determinó que existen suficientes elementos de convicción para presumir la comisión de delitos contra la propiedad intelectual, tipificados en el artículo 362 del Código Penal, por lo que se dispuso la aprehensión del ciudadano investigado, quien deberá comparecer ante la autoridad fiscal.

