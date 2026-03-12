Dictan seis meses de detención preventiva para profesor acusado de abuso a estudiantes en Quillacollo

La Justicia determinó seis meses de detención preventiva para el profesor de 42 años investigado por presunto abuso sexual contra estudiantes de una unidad educativa del municipio de Quillacollo. El imputado deberá cumplir la medida en el penal de San Pablo mientras continúan las investigaciones.

El abogado del maestro, Juan Carlos Montaño, informó que la decisión fue asumida por la juez de Instrucción Penal Nº3 de Quillacollo durante la audiencia de medidas cautelares realizada este jueves. No obstante, la defensa presentó una apelación para que un tribunal de alzada revise la resolución.

“El juez determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pablo. Esta decisión fue apelada para que sea revisada por un tribunal superior”, explicó el jurista.

Respecto al proceso, Montaño señaló que las presuntas víctimas serían menores de edad, aunque cuestionó que existan dos investigaciones por el caso.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el caso involucra entre seis y ocho presuntas víctimas, tanto niñas como niños. Sin embargo, la defensa indicó que actualmente se habrían abierto dos procesos con diferentes fiscales, pero bajo conocimiento de una misma autoridad jurisdiccional.

“El Ministerio Público debería unificar los casos para evitar que los menores sean expuestos nuevamente y se produzca una revictimización”, sostuvo el abogado.

Antecedentes

La investigación comenzó tras una denuncia presentada ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que posteriormente fue formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) el pasado 12 de febrero.

Según la Policía, el docente es investigado por presuntos toques impúdicos a estudiantes, hechos que habrían ocurrido dentro de una unidad educativa de Quillacollo. Mientras avanzan las indagaciones, la autoridad judicial determinó su reclusión preventiva en el penal de San Pablo.





