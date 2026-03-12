Dictan seis meses de detención preventiva para profesor acusado de abuso a estudiantes en Quillacollo

Un juez determinó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pablo para un profesor de 42 años acusado de presunto abuso sexual contra estudiantes en una unidad educativa de Quillacollo.
12/03/2026 13:19
Escuchar esta nota
La Justicia determinó seis meses de detención preventiva para el profesor de 42 años investigado por presunto abuso sexual contra estudiantes de una unidad educativa del municipio de Quillacollo. El imputado deberá cumplir la medida en el penal de San Pablo mientras continúan las investigaciones.
“El juez determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pablo. Esta decisión fue apelada para que sea revisada por un tribunal superior”, explicó el jurista.
Respecto al proceso, Montaño señaló que las presuntas víctimas serían menores de edad, aunque cuestionó que existan dos investigaciones por el caso.
“El Ministerio Público debería unificar los casos para evitar que los menores sean expuestos nuevamente y se produzca una revictimización”, sostuvo el abogado.
Antecedentes
La investigación comenzó tras una denuncia presentada ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que posteriormente fue formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) el pasado 12 de febrero.
Según la Policía, el docente es investigado por presuntos toques impúdicos a estudiantes, hechos que habrían ocurrido dentro de una unidad educativa de Quillacollo. Mientras avanzan las indagaciones, la autoridad judicial determinó su reclusión preventiva en el penal de San Pablo.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55