Elvira Parra vuelve a prisión por caso del Fondo Indígena

Un juez cautelar determinó cinco meses de detención preventiva para la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, quien deberá cumplir la medida en el centro penitenciario de Miraflores, en la ciudad de La Paz.

La decisión judicial se enmarca dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de producción de miel. Durante la audiencia cautelar, la Fiscalía argumentó que existe riesgo de fuga, debido a un antecedente penal vigente registrado en su historial.

Asimismo, la autoridad jurisdiccional señaló que aún faltan declaraciones de otros implicados en el proceso, lo que también influyó en la determinación de enviar a la exfuncionaria a detención preventiva mientras continúan las pesquisas.

Por su parte, la defensa de Parra cuestionó la decisión judicial y anunció que presentará un recurso de apelación inmediato. El abogado Vladimir Gonzales afirmó que la salud de su defendida se ha deteriorado durante su permanencia en dependencias policiales.

En cuanto al lugar de reclusión, se dispuso que Parra sea trasladada al penal de Miraflores para evitar cualquier contacto con Lidia Patty, quien permanece recluida en la cárcel de Obrajes, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la investigación.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó la situación judicial de la exdirectora como una persecución excesiva, recordando que Parra enfrenta 55 procesos distintos desde hace más de una década.

La exautoridad había recuperado su libertad en 2023 tras permanecer ocho años encarcelada, pero ahora vuelve a prisión.

