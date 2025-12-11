“A mi padre lo torturaron”: Familia de Aramayo pide justicia tras aprehensión de Luis Arce

Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), falleció hace tres años tras permanecer con detención preventiva durante siete años, enfrentando traslados constantes y múltiples procesos judiciales.

A pesar de haber sido quien denunció el desfalco millonario en el Fondioc, terminó imputado y aprehendido, sin que su caso avance de forma sustancial. Tras la reciente aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, su familia volvió a pronunciarse.

“Ahora hay una señal y una esperanza. Nosotros como familia, y yo como hijo, estamos alzando la voz y denunciando la vulneración de derechos humanos y jurídicas que sufrió mi padre”, declaró Marco Aramayo hijo.

Según explicó, su padre dejó dos libros que serán presentados como prueba en las próximas audiencias. En uno, describe las vejaciones físicas y sexuales sufridas en la cárcel; en el otro, revela nombres y detalles sobre el manejo de los fondos del Fondioc y los presuntos responsables que aún no fueron procesados.

“Estamos hablando de torturas, vejámenes sexuales, una tortura sistemática durante siete años. Hubo traslados indebidos y muchos procesos abiertos. En ese tiempo, mi padre publicó dos libros, que serán presentados en audiencia. También pedimos reunimos con el presidente y el vicepresidente”, señaló el hijo.

Por su parte, Joel Lara, abogado de la familia Aramayo, cuestionó que el Ministerio Público haya solicitado solo tres meses de detención preventiva para Arce y además pida que sea enviado a Qalauma, un centro destinado a jóvenes.

“Estamos sorprendidos por la medida y más aún porque se solicita enviarlo a una cárcel para jóvenes. Hablamos de una persona de 64 años, pese a que en la cárcel de San Pedro dijeron que podían brindarle todas las garantías, como hicieron con Murillo y Zúñiga”, afirmó.

La defensa pidió a las autoridades garantizar transparencia en el proceso y evitar privilegios procesales.

