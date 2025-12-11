La tragedia de Marco Aramayo: Su legado moral clamaba transparencia judicial en el caso Fondo Indígena  

La aprehensión del expresidente Luis Arce por el caso Fondo Indígena reactivó el debate sobre la responsabilidad de otras exautoridades y dirigentes sociales involucrados en el millonario desfalco a un programa creado para apoyar a las comunidades más vulnerables del país.



En medio de este escenario, volvió a cobrar fuerza el nombre de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondioc y denunciante clave de las irregularidades que derivaron en uno de los mayores escándalos de corrupción en Bolivia.

A casi tres años de su fallecimiento, su hijo, Marco Aramayo, pidió que la justicia actúe con imparcialidad y que se considere la documentación recopilada por su padre, en momentos en que la investigación sobre la gestión del Fondo Indígena vuelve a ocupar la agenda pública.

El papel de un denunciante convertido en acusado

Marco Antonio Aramayo dirigió el Fondo Indígena entre 2013 y 2015 y fue quien, en marzo de 2015, denunció públicamente el manejo irregular de los recursos. Identificó desvíos millonarios hacia cuentas de dirigentes de organizaciones sociales vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS).

En enero de 2016, denunció a la entonces ministra Nemesia Achacollo, a quien acusó de autorizar desembolsos por Bs 575 millones en un año electoral, pese a que la entidad atravesaba una quiebra técnica.

Sin embargo, pese a ser denunciante, Aramayo terminó enfrentando un extenso proceso judicial:

Estuvo privado de libertad más de siete años, sin sentencia ejecutoriada.

Fue sometido a entre 200 y 256 procesos judiciales por delitos como incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

Su defensa denunció reiteradamente una persecución judicial. Una frase atribuida a Aramayo resume su postura frente a las presiones que enfrentó: “Prefiero morir en paz sabiendo que no soy responsable, antes que recuperar mi libertad asumiendo una culpa que no tengo”.

Su fallecimiento y el pedido de una revisión imparcial

Aramayo falleció el 18 de abril de 2022, a los 54 años, por un paro cardiorrespiratorio mientras cumplía detención preventiva. Su abogado aseguró que el deterioro de su salud fue acelerado por las condiciones de reclusión y vulneraciones a sus derechos.

Su familia sostiene que durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce no se impulsaron acciones decisivas para esclarecer plenamente el caso.

Ahora, su hijo solicita entregar de manera directa al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmand Lara documentación elaborada por su padre, incluidos tres libros donde detalla lo que denominó el “cuoteo interno” del Fondo Indígena y las presuntas presiones que enfrentó durante su proceso.

Un llamado a que la investigación alcance a todos los involucrados

La familia Aramayo pidió que las nuevas investigaciones no se limiten a las recientes aprehensiones y que se considere toda la cadena de responsabilidades en el desfalco del Fondo Indígena.

El pedido apunta a que el sistema judicial actúe con transparencia y sin sesgos, para que, después de casi una década, el caso avance hacia una resolución integral y no recaiga únicamente sobre quienes denunciaron las irregularidades.

En tanto el Ministerio Público ha señalado este jueves que existen cinco órdenes de aprehensión que la Policía ejecutará en las siguientes horas para dar continuidad al proceso investigativo del Fondo Indígena.

Mira la programación en Red Uno Play