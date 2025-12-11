Cámara de Diputados debatirá tres créditos internacionales y el PGE 2026

La Cámara de Diputados, en su 19ª Sesión Ordinaria, convocada para las 10:00 de este jueves, tiene previsto en el orden del día la consideración de proyectos de ley vinculados a financiamiento internacional, apoyo económico y el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2026.

Según el orden del día, los proyectos en agenda son:

Proyecto de Ley N.º 049/2025-2026, correspondiente al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, uno de los puntos de mayor relevancia para la planificación económica nacional del próximo año.

Proyecto de Ley N.º 067/2025-2026, que aprueba el contrato de préstamo para la “Liquidez en Apoyo a la Gestión Económica”, suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta USD 550 millones.

Proyecto de Ley N.º 068/2025-2026, que aprueba el Convenio de Préstamo No. BV-C3 para el “Programa de Emergencia para Respuesta a COVID-19”, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), por un monto de hasta ¥15.000.000.000 (quince mil millones de yenes japoneses).

Proyecto de Ley N.º 069/2025-2026, que aprueba el Contrato de Préstamo N.º 5833/OC-BO para el “Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto”, firmado entre el Estado boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta USD 30 millones.

