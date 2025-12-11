Fiscalía solicita detención preventiva de tres meses para Luis Arce

El Ministerio Público de Bolivia presentó una imputación formal contra el expresidente Luis Alberto Arce Catacora, solicitando su detención preventiva por tres meses en el Centro de Reinserción Qhalauma de La Paz. La decisión fue anunciada por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La medida responde a un proceso penal en el que se acusa a Arce de los delitos de Incumplimiento de Deberes (Artículo 154 del Código Penal) y Conducta Antieconómica (Artículo 224).

Según la Fiscalía, existen suficientes elementos de convicción que apuntan a una probable responsabilidad penal de Arce. Además, se argumenta que hay riesgos procesales, tanto de fuga como de obstaculización de la investigación.

De acuerdo con la imputación formal a la que accedió Red Uno, la investigación se origina en presuntas irregularidades en la administración de fondos del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), específicamente en relación con proyectos financiados entre 2010 y 2011.

Según la Fiscalía, el 23 de noviembre de 2009, durante una reunión del Directorio del FDPPIOYCC en Tarija, el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, habría manifestado la existencia de aproximadamente Bs 925.000.000 y la necesidad de una Resolución Biministerial para el uso de acumulados.

Además, se le atribuye haber sugerido invertir más en Proyectos Productivos y haber referido que, aunque la Ley Financiera no contemplaba las transferencias público-privadas, se pudo elaborar proyectos para que los recursos fueran transferidos en enero según la nueva Ley Financiera.

Esta declaración, según la imputación, permitió la presentación de proyectos sin los debidos mecanismos de control.

Cargos contra Arce

Incumplimiento de Deberes

Se le acusa de omitir sus funciones como miembro del directorio del FDPPIOYCC y ministro de Economía. La Fiscalía señala que Arce Catacora no habría aprobado o rechazado el financiamiento de proyectos, a pesar de recibir informes de operaciones que podrían evidenciar mala administración. Además, se menciona la ausencia de su firma en resoluciones de directorio, lo que se considera un incumplimiento del Decreto Supremo N° 28571.

Conducta Antieconómica

Se le imputa por mala administración o dirección técnica, causando daño al patrimonio del Estado. Como ministro de Economía, no habría realizado una debida gestión de control y supervisión de los montos entregados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) al Fondo Indígena. Se le atribuye haber promovido proyectos bajo la modalidad de transferencias público-privadas sin el marco normativo pertinente, lo que resultó en un daño económico significativo.

La Fiscalía sostiene que los fondos del IDH, destinados a educación, salud, caminos, desarrollo productivo y generación de empleo, no cumplieron su finalidad al ser destinados a cuentas particulares.

Daño Económico Provisional

La Fiscalía estima provisionalmente un daño económico al Estado de Bs 327.910.243, correspondiente a las transferencias realizadas en 2010 y 2011 del Fondo Indígena a organizaciones sociales como CSUTCB, Interculturales, Bartolinas, CONAMAQ, CIDOB, APG CPEM-B y CPESC.

Riesgos Procesales Alegados

Para justificar la detención preventiva, la Fiscalía argumenta la existencia de peligro de fuga. Se señala la falta de un domicilio o residencia habitual y de arraigo laboral, dado que Arce dejó el cargo de Presidente Constitucional. Se menciona su facilidad para abandonar el país, evidenciada por sus numerosos viajes al exterior como primer mandatario con pasaporte diplomático y común, así como sus facilidades económicas.

Además, señala el peligro de obstaculización, como ex autoridad del Ministerio de Economía y expresidente, Arce Catacora podría destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, o influir negativamente en testigos (como Julia Ramos, Diego Faldin, Nemecia Achacollo, entre otros) debido a su calidad de ex autoridad, generando temor referencial y posible cruce de información con otros sindicatos.

