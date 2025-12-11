TEMAS DE HOY:
Luis Arce hombre desaparecido Juan José Zúñiga

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz enciende la magia: el Atrio Papal ilumina la ciudad frente al Cristo Redentor

El tradicional encendido de luces navideñas reunió a decenas de familias y marcó el inicio de una agenda de actividades en el centro cruceño durante los fines de semana.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

11/12/2025 15:13

Encendido navideño deslumbra en el Atrio Papal del Cristo Redentor. FOTO: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Atrio Papal del segundo anillo brilla más que nunca tras su encendido navideño, realizado este martes cerca de las 19:00 frente al Cristo Redentor. Con este acto, Santa Cruz suma otro punto luminoso a su ruta festiva, que comenzó el domingo 7 de diciembre con el encendido en la Plaza Principal.

La secretaria Municipal de Cultura y Turismo, Sarah Mansilla, destacó que el objetivo de estas actividades es ofrecer a las familias cruceñas espacios agradables y seguros para disfrutar de esta época del año.

Durante el evento, también se entregaron presentes a los niños y niñas que asistieron, un gesto que fue celebrado por los padres de familia que llegaron hasta el lugar.

Mansilla recordó que los fines de semana habrá actos culturales en el centro de la ciudad. Para ello, a partir de las 18:00 se cerrarán las calles aledañas a la Plaza Principal: Libertad y Florida; Ayacucho y Velasco; René Moreno y Ballivián; y Bolívar y Beni.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD