Santa Cruz enciende la magia: el Atrio Papal ilumina la ciudad frente al Cristo Redentor

El Atrio Papal del segundo anillo brilla más que nunca tras su encendido navideño, realizado este martes cerca de las 19:00 frente al Cristo Redentor. Con este acto, Santa Cruz suma otro punto luminoso a su ruta festiva, que comenzó el domingo 7 de diciembre con el encendido en la Plaza Principal.

La secretaria Municipal de Cultura y Turismo, Sarah Mansilla, destacó que el objetivo de estas actividades es ofrecer a las familias cruceñas espacios agradables y seguros para disfrutar de esta época del año.

Durante el evento, también se entregaron presentes a los niños y niñas que asistieron, un gesto que fue celebrado por los padres de familia que llegaron hasta el lugar.

Mansilla recordó que los fines de semana habrá actos culturales en el centro de la ciudad. Para ello, a partir de las 18:00 se cerrarán las calles aledañas a la Plaza Principal: Libertad y Florida; Ayacucho y Velasco; René Moreno y Ballivián; y Bolívar y Beni.

