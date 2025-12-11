TEMAS DE HOY:
Comunidad

Con aplausos y respeto: Emotiva despedida al coronel Astillas, exdirector de la Felcc

Charles M. Flores

11/12/2025 12:03

Filas de camaradas y aplausos: así fue la despedida del coronel Astillas. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Camaradas, familiares y autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se reunieron la mañana de este jueves 11 de diciembre, para rendir un emotivo homenaje al coronel Desp. Juan Gustavo Astilla Encinas, quien deja la dirección de esta dirección policial.

El acto de despedida se desarrolló desde la oficina que ocupaba del coronel Astillas hasta el ingreso principal de la dependencia policial, donde se formaron dos filas de compañeros que acompañaron el recorrido entre aplausos y muestras de respeto. El exdirector departamental de la Felcc, estuvo acompañado de su madre en este último recorrido institucional.

El coronel Gilmar Valencia, actual director de la Felcc, acompañó a Astillas durante la salida y, tras un saludo protocolar, ambos estrecharon la mano, simbolizando la continuidad del compromiso institucional y el respeto mutuo entre generaciones de oficiales.

Astillas asumió la dirección de la Felcc el 27 de abril de 2023 y, durante su gestión, se destacó por su liderazgo y dedicación en la lucha contra el crimen en Santa Cruz.

 

