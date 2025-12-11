TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Está luchando por vivir”: Perrito fue atacado por otro can, perdió un ojo y está en terapia; su dueña pide ayuda

El perrito de Alejandra Cabral sufrió graves heridas y perdió un ojo tras el ataque de un perro callejero.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/12/2025 22:14

Santa Cruz, Bolivia

Alejandra Cabral vive momentos de gran angustia tras el ataque de un perro callejero a su pequeño perrito, quien ahora se encuentra en terapia intensiva en una clínica privada. El animal sufrió graves fracturas y la pérdida de uno de sus ojos.

“Él es mi bebé. Su historia comenzó cuando lo recogí de la calle; desde entonces ha sido mi compañero en momentos difíciles de depresión y ansiedad. Ahora está luchando por vivir”, relató Alejandra entre lágrimas.

La dueña explicó que lleva una semana vendiendo pertenencias y realizando esfuerzos económicos para poder salvar la vida de su perrito.

“Me pidieron dormirlo, pero los médicos me dijeron que puede vivir. Por eso estoy luchando, sin dormir ni comer, viendo cómo está en una incubadora”, agregó.

El perrito necesitará permanecer en la clínica durante al menos un mes, lo que incrementa los costos del tratamiento. Por ello, Alejandra Cabral pidió a quienes deseen colaborar comunicarse al número 721-61374.

