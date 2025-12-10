¿Te mudaste o cumpliste 18? Así puedes empadronarte antes del cierre definitivo

El reloj corre y el plazo fatal para el empadronamiento biométrico de cara a las Elecciones Subnacionales está a punto de cumplirse. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han sido enfáticos: el registro se cierra el 16 de diciembre impostergablemente.

Si aún no has acudido a los puntos habilitados, es momento de hacerlo. Las filas suelen incrementarse drásticamente en las últimas 24 horas, por lo que la recomendación es acudir de inmediato.

¿Quiénes deben empadronarse obligatoriamente?

No todos necesitan ir, pero sí es obligatorio para tres grupos específicos:

Jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de la elección.

Personas que cambiaron de domicilio (de ciudad, departamento o barrio) y necesitan actualizar su recinto de votación.

Ciudadanos que nunca se han registrado en el Padrón Biométrico.

Requisitos sencillos

Para realizar el trámite, que dura pocos minutos, el único documento válido es la cédula de identidad original y vigente.

Recuerda

El empadronamiento es la única vía para figurar en las listas y ejercer tu derecho al voto. El sufragio es obligatorio y el certificado es exigido para trámites bancarios y públicos posteriores a los comicios.

Consulta los puntos de empadronamiento más cercanos aqui:

