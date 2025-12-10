¿Te mudaste o cumpliste 18? Así puedes empadronarte antes del cierre definitivo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advierte que no habrá ampliación del plazo. Conoce los requisitos, horarios y quiénes están obligados a registrarse para participar en las próximas elecciones subnacionales.
10/12/2025 13:55
El reloj corre y el plazo fatal para el empadronamiento biométrico de cara a las Elecciones Subnacionales está a punto de cumplirse. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han sido enfáticos: el registro se cierra el 16 de diciembre impostergablemente.
Si aún no has acudido a los puntos habilitados, es momento de hacerlo. Las filas suelen incrementarse drásticamente en las últimas 24 horas, por lo que la recomendación es acudir de inmediato.
¿Quiénes deben empadronarse obligatoriamente?
No todos necesitan ir, pero sí es obligatorio para tres grupos específicos:
Requisitos sencillos
Para realizar el trámite, que dura pocos minutos, el único documento válido es la cédula de identidad original y vigente.
Recuerda
El empadronamiento es la única vía para figurar en las listas y ejercer tu derecho al voto. El sufragio es obligatorio y el certificado es exigido para trámites bancarios y públicos posteriores a los comicios.
Consulta los puntos de empadronamiento más cercanos aqui:
