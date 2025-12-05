Empadronamiento masivo en Santa Cruz supera los 3.000 registros en su primera jornada

En el cierre de la primera jornada de empadronamiento masivo en la capital cruceña, el director del Servicio de Registro Cívico (Sereci), brindó una evaluación preliminar desde uno de los diez megacentros habilitados.

La autoridad informó que, hasta horas de la noche, se habían registrado más de 3.000 ciudadanos, solo en los puntos instalados dentro de la capital.

El director destacó que los megacentros permanecieron con baja afluencia durante gran parte del día, por lo que instó a la población a aprovechar estos primeros días, en los que no existen filas ni aglomeraciones.

“Este es el momento de empadronarse, no esperen a los últimos días”, señaló.

El período de empadronamiento culmina el 16 de diciembre, por lo que restan únicamente 13 días para que la ciudadanía pueda actualizar su registro biométrico o realizar cambios de domicilio.

Quiénes deben empadronarse

El Sereci recordó que pueden empadronarse:

Jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 22 de marzo .

Personas mayores de 18 años que aún no se han registrado.

Extranjeros con mínimo dos años de radicatoria y cédula de identidad emitida por el SEGIP.

Ciudadanos que necesiten realizar su cambio de domicilio, siempre dentro del mismo municipio, debido a que el empadronamiento es restringido y está prohibido el registro intermunicipal.

Seis de los diez megacentros habilitados atenderán hasta las 23:00 horas. En tanto, los centros ubicados en los distritos 2, 4, 9 y 10 cerraron pasadas las 16:00 horas.

