Caso Botrading: investigan a funcionarios y allanan YPFB en Santa Cruz

La comisión de fiscales que investiga el caso Botrading realizó este jueves un nuevo allanamiento, esta vez en las oficinas de YPFB Corporación en la ciudad de Santa Cruz.

El operativo fue encabezado por el fiscal Omar Yujra, quien confirmó que la investigación se amplía por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa proveedora de combustibles.

“Nos hemos constituido en las oficinas de YPFB Corporación ubicadas en Santa Cruz porque se nos informó que aquí también funcionan unidades vinculadas al proceso, como la unidad solicitante, que era la encargada de gestionar la compra de diésel y gasolina a la empresa Botrading”, explicó Yujra.

El fiscal detalló que durante el registro se colectó documentación y se identificaron personas que participaron en la elaboración de los contratos.

Las investigaciones alcanzan a más de nueve personas, entre funcionarios de YPFB Corporación, Refinación y Logística, además de un ciudadano paraguayo. El expresidente, Armín Dorgathen, también figura entre los investigados.

Yujra añadió que parte de la documentación relevante habría sido generada en oficinas de La Paz, por lo que se prevé un nuevo operativo en la sede de gobierno.

“Tenemos conocimiento de que existen otros contratos que también han sido realizados en la ciudad de La Paz. Vamos a tener que volver a realizar otro registro”, afirmó.

Los delitos investigados incluyen corrupción, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

Respecto a los funcionarios citados, el fiscal señaló: “Son dos personas de la unidad legal quienes van a prestar su declaración en la ciudad de La Paz, porque habrían sido responsables de verificar la legalidad y el cumplimiento de estos contratos”.

Mira la programación en Red Uno Play