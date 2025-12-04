Elton John revela dramática pérdida de visión: "No puedo leer, ni ver a mis hijos jugar"

La estrella de la música británica Elton John hizo una conmovedora revelación sobre su salud, confirmando que enfrenta una severa pérdida de visión que transformó su vida personal, profesional y familiar. El artista, de 78 años, afirmó haber perdido la visión total en su ojo derecho, mientras que la capacidad visual de su ojo izquierdo también se encuentra gravemente afectada.

El problema comenzó hace unos 15 meses, luego de sufrir una infección ocular severa. En declaraciones a Variety, citadas por People, el músico detalló el impacto de su condición: “Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien. Los últimos 15 meses han sido difíciles porque no he podido ver nada, ni mirar nada, ni leer nada”.

Impacto emocional y familiar

El deterioro visual ha afectado profundamente el rol de Elton John como padre. En una entrevista con The Times, el músico compartió el dolor que le produce esta limitación en su vida diaria.

"No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugar al rugby o al fútbol, y eso ha sido angustiante”, develó.

El artista confesó que la imposibilidad de realizar tareas básicas y participar en actividades sencillas con sus hijos modificó su rutina diaria y supuso un "golpe emocional muy duro".

Resiliencia y esperanza en la ciencia

Pese a la adversidad, el intérprete de "Rocket Man" encontró fuerza en su entorno íntimo y mantiene una actitud esperanzadora. “Tengo que ser paciente y confiar en que algún día la ciencia me ayudará con esto. Cuando lo logren, estaré bien”, remarcó, añadiendo un mensaje de fortaleza: “No debes perder la esperanza. Debes ser fuerte”, informa El Litoral.

El apoyo de su esposo, David Furnish, y de sus hijos, junto con los gestos de amigos y colegas de la industria, fue esencial. Elton John destacó las muestras de cariño de otros íconos del rock, como Paul McCartney y Keith Richards.

“Paul McCartney me llama por FaceTime para ver cómo estoy. O recibo un correo de Keith Richards que dice: ‘Hola, cariño, ¿cómo estás? Sabes que te queremos’. Eso basta para alegrarme el día”, reveló.

Mira la programación en Red Uno Play