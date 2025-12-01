¡Récord histórico! 'Zootopia 2' devora la taquilla mundial con más de 556 millones de dólares

La nueva superproducción animada de Disney, 'Zootopia 2', dirigida por Jared Bush y Byron Howard, irrumpió en la taquilla mundial con cifras que la consolidan como un fenómeno cinematográfico y un punto de inflexión para el mercado de la animación. En solo cinco días de exhibición, la película recaudó la asombrosa cifra de 556 millones de dólares a nivel global.

Esta recaudación récord le otorga a 'Zootopia 2' el título del mejor debut global para una película animada de todos los tiempos, superando a cintas como la china 'Ne Zha 2'. Más impresionante aún, se sitúa como el cuarto mejor estreno de cualquier género en la historia, solo por detrás de gigantes del Universo Marvel como 'Avengers: Endgame', 'Avengers: Infinity War' y 'Spider-Man: No Way Home'. Para Disney, se trata del lanzamiento más exitoso en su división de animación, según reporta Infobae.

El factor China, un éxito arrollador

La clave del éxito global reside en el mercado chino. 'Zootopia 2' recaudó 272 millones de dólares en China durante sus primeros cinco días, una cifra que pulveriza el total histórico de la primera entrega y la consagra como la animación extranjera más taquillera en ese país. Esta apertura solo fue superada por 'Avengers: Endgame' en el gigante asiático. El hito coincide con la reciente inauguración de 'Zootopia Land' en Shanghai Disneyland en 2023, que ha potenciado el interés por la franquicia, informa EFE.

Acción de Gracias y supremacía de Disney

En Estados Unidos, la película mantuvo el dominio de Disney durante el crucial fin de semana de Acción de Gracias (cinco días), con una recaudación de 156 millones de dólares.

Esta cifra marca el segundo mejor estreno de la historia en ese fin de semana, superada únicamente por 'Moana 2' ($225 millones) en 2024.

El debut de la secuela supone un crecimiento del 239% respecto a la apertura de la 'Zootopia' original ($75 millones) en 2016.

Un cambio en los hábitos de consumo

El éxito de 'Zootopia 2', con sus elevados estándares de producción y la incorporación de estrellas como Ke Huy Quan en un nuevo personaje, subraya una tendencia post-pandemia: la búsqueda de experiencias premium. La alta concurrencia a salas IMAX demuestra que el público familiar está dispuesto a salir de casa solo por incentivos distintivos y megaproducciones de gran formato, elevando la vara para futuros estrenos de alto presupuesto.

A pesar de este éxito masivo, se observa una disparidad de resultados: mientras China brilló, otros mercados importantes como Francia ($15,7M), Corea ($14,7M), México ($11,2M) y Alemania ($9,5M) mostraron cifras más modestas.

Mira la programación en Red Uno Play