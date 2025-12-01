“El celular está apagado”: Buscan a un joven que salió a una fiesta y no volvió a su casa en Santa Cruz

La familia de Rider Galviz, un joven de 27 años, denunció ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) su desaparición, luego de que este saliera el sábado por la noche a compartir con amigos y no regresara a su vivienda ubicada en la avenida Santos Dumont, zona sur de Santa Cruz.

Según relató su padre, también de nombre Rider Galviz, el último contacto con el joven se produjo entre las 21:30 y 22:00 del sábado. Desde entonces, su celular permanece apagado y no ha dado señales de vida.

“Él salió el sábado en la noche a compartir con sus amigos. Yo pensé que iba a llegar en la mañana, pero no llegó. El celular está apagado. Ya pasó toda la tarde, la noche y ahora estoy preocupado. He buscado a sus amigos y en el barrio, pero nadie me da razón”, expresó el padre.

Ante la falta de respuestas, la familia acudió a dependencias de la Felcc para formalizar la denuncia en la División de Personas Desaparecidas. El progenitor informó que también visitará la universidad donde estudia su hijo, en caso de que algún conocido tenga información sobre su paradero.

Rider Galviz vestía la noche de su desaparición una polera negra, jean plomo y tenis. Su familia pide a la población brindar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

“Lo que quiero es saber dónde está… estoy preocupado”, insistió el padre.

Cualquier información puede ser comunicada al número 702-90-957.

