Cochabamba amaneció este lunes con un panorama inusual y preocupante; no hay pan de batalla en los mercados. Los panificadores federados mantienen un paro de actividades hasta el domingo y anunciaron que, desde el lunes, venderían el pan a 80 centavos, asegurando que ya no reciben harina subvencionada del Gobierno.

Un equipo móvil recorrió el mercado Calatayud, uno de los centros de abasto más concurridos de la ciudad. La escena fue contundente: vitrinas vacías, cajas sin pan y ningún rastro del tradicional pan de batalla. Solo se ofrece pan de Arani a 4 por 5 bolivianos o 3 por 10.

“No han traído nada, no ha entrado pan”, repitieron varias caseritas consultadas. En todos los puestos visitados, la respuesta fue la misma.

Los consumidores, sorprendidos y molestos, también expresaron su preocupación. “Nada, señor, estamos sufriendo aquí la sociedad. Que nos manden pancito, por favor, lo estamos peregrinando”, dijo un vecino mientras buscaba sin éxito el producto. Otros compradores aseguraron estar pensando en llevar “lo que haya”, ante la ausencia total del pan habitual.

No hay pan de batalla en mercados de Cochabamba, familias “peregrinan” por un pan. Foto: Fernando Aguilar

Desde la Intendencia Municipal informaron que iniciarán controles estrictos y posibles sanciones para los panificadores que incrementen el precio del pan por encima de los 50 centavos, que es el costo oficial establecido a nivel municipal.

La situación no es nueva. Según vecinos y comerciantes, el viernes ya no se logró encontrar pan de batalla en varios mercados. Para muchas familias cochabambinas, el pan es un alimento esencial en el desayuno y la merienda, y su ausencia generó preocupación inmediata.

La incertidumbre persiste: ¿volverá el pan de batalla a los mercados y a qué precio? La respuesta, aseguran las autoridades, llegará en las próximas horas.

