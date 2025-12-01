Entre dos favoritos: el jurado elige a Génesis y Factory para la inmunidad

Génesis y Factory se quedaron con el beneficio de la semana en la gala especial de La Gran Batalla. Tras el cierre de las presentaciones, el jurado se reunió brevemente para definir qué equipo merecía llevarse la inmunidad y el poder adicional de silenciar la evaluación de uno de los jueces en la próxima ronda.

Desde el inicio del programa se anunció que este beneficio sería clave para la siguiente temática, ya que no solo protege al equipo ganador, sino que también le permite bloquear una devolución que podría afectar su calificación.

La decisión estuvo más reñida que nunca.

“Ha sido una decisión extremadamente difícil, tenemos a nuestros dos favoritos”, adelantó Rodrigo Massa, encargado de anunciar la resolución final. Según explicó, los equipos finalistas fueron Diego Paredes y Vibra Dance, y Génesis junto a la academia Factory, ambos reconocidos por su progreso y por presentaciones que sorprendieron al jurado y al público.

“Estuvo dividida la decisión sobre varios aspectos, y decidimos valorar mucho el progreso de un equipo aquí en el escenario. Sorprendieron a los jueces y a toda Bolivia, y eso queremos destacar en esta gala. El equipo que recibe el beneficio es el de Génesis y Factory”, añadió Massa.

Al escuchar el resultado, el equipo celebró entre lágrimas y abrazos. Como parte del beneficio, eligieron silenciar a la juez Elka Meyer, argumentando que sus devoluciones suelen centrarse en técnica y ejecución, aspectos que podrían afectar su desempeño en la siguiente gala.

Este lunes comienza una nueva semana llena de sorpresas en La Gran Batalla, con una temática renovada e invitados especiales. La competencia promete más emoción que nunca.

