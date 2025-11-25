Tarzán toma el escenario: Génesis sorprende en el inicio de la semana infantil

Inició una nueva semana en La Gran Batalla y, esta vez, la dinámica está dedicada a los más pequeños… y también a los grandes fans de las películas animadas. Durante toda la semana, los equipos interpretarán las cintas y series infantiles más icónicas de todos los tiempos.

En esta ocasión, no habrá eliminación; sin embargo, se habilitó la votación para que los equipos sumen apoyo. Los más votados se presentarán el domingo para competir por un importante beneficio.

Los resultados se darán a conocer el jueves y el público puede votar ingresando a voto.reduno.com.bo.

Además, se anunció un premio adicional: si un equipo logra impactar a los cuatro jueces con un knockout, todos sus integrantes se llevarán televisores. Un incentivo que ha puesto a los competidores en modo máxima exigencia.

Tras estos anuncios, el primer equipo en salir al escenario fue Génesis y la academia Factory, quienes interpretaron la película Tarzán y a sus icónicos personajes. La puesta en escena fue vistosa y energética, aunque no alcanzó el nivel “impactante” que muchos esperaban.

Las devoluciones del jurado

Tito Larenti destacó la entrega del equipo, pero señaló que el show no fue lo suficientemente espectacular.

“Te sorprendiste como lo hiciste, casi te caes pero salvaste la situación. El lip sync me costaba visualizar. Esto no es solo Génesis, también hay un equipo, y no ha sido completamente pulcro”, comentó.

Para Rodrigo Massa, el espectáculo fue fuerte y con mucha actuación, pero aún hay detalles que mejorar.

“Nos regalaron un show increíble. Queremos ver mucha actuación esta semana y creo que sí jugaron bastante. Siempre hay más para mostrar. Hubo problemas en el lip sync, y en el equipo hay cosas que pulir”, dijo.

La jueza Gabriela Zegarra tuvo una visión distinta y quedó encantada con la presentación.

“Génesis, esta es mi película favorita. Por eso me sorprendieron las devoluciones, porque para mí estuvo increíble. Los detalles fueron difíciles y me parecieron fascinantes. Yo les habría dado el premio”, afirmó.

Finalmente, Elka Meyer destacó que el protagonista logró meterse en el personaje, aunque durante un momento la coreografía perdió claridad.

“Valoro mucho cómo se metió en el papel. El equipo hizo un trabajo limpio, pero hubo una parte escénica donde me perdí; no entendí qué estaban haciendo”, señaló.

Pese a las observaciones, Génesis y su equipo agradecieron las devoluciones y aseguraron sentirse satisfechos con el performance, además de prometer que aún tienen mucho por mostrar.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play