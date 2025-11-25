Solía Castro es la Reina del Carnaval de Antaño 2026

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ya tiene a su soberana para una de sus fiestas más importantes. Solía Castro ha sido oficialmente proclamada como la Reina del Carnaval de Antaño 2026, en un evento lleno de tradición y alegría que se desarrolló en el Círculo de la Amistad.

La ceremonia contó con la presencia de Jacqueline Limpias, Reina 2025, y de la presidenta de la institución, María Jenny Paz, quien destacó la importancia de mantener vivas esta tradición.

“Es un orgullo ver cómo nuestras reinas representan la elegancia, la historia y la cultura de Santa Cruz”, señaló Paz.

Visiblemente emocionada, Solía Castro expresó su orgullo y gratitud ante los asistentes: “Ser la Reina de Antaño me llena de felicidad y honor. Agradezco a todas las distinguidas damas que confiaron en mí para representar esta tradición”.

