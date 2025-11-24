DDE registra nueve casos de violencia; otros por portación de armas y hallazgo de droga

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz confirmó que, en lo que va de la gestión escolar 2025, se registraron nueve casos de violencia estudiantil, varios de ellos con heridos, portación de arma blanca y hallazgo de sustancias controladas en distintas unidades educativas del departamento.

“Sin miedo a equivocarme, tenemos nueve casos que se han suscitado, no solamente en ciudad capital, sino en todo el departamento, en distintos distritos educativos”, informó el director departamental, Nelson Nery Alcócer, al detallar la preocupación institucional.

Según la autoridad educativa, algunos estudiantes llegaron incluso a requerir internación médica y estuvieron “al borde de perder la vida” debido a agresiones graves. El incremento de estos hechos generó alarma entre docentes y padres de familia.

Pese a la gravedad de la situación, la DDE aún no ha podido implementar medidas contundentes de control como el Plan Mochila Segura, debido a restricciones legales actuales. Alcócer explicó que la normativa impide la revisión directa de pertenencias sin autorización.

“Nos vemos obstaculizados de poder hacer una revisión o un buen seguimiento. No podemos vulnerar ese derecho adquirido. Particularmente, revisar una mochila para ver si hay sustancias controladas u objetos punzocortantes está limitado por ley. Los baños son espacios privados en los cuales tampoco tenemos ingreso”, señaló.

Ante este panorama, la DDE promueve protocolos de convivencia entre profesores y padres de familia. Sin embargo, reconoció que los casos de agresión continúan y se requiere apoyo de otras instituciones.

“Pedimos a las autoridades intervenir de manera oportuna. En los casos de sustancias controladas, hay una entidad llamada por ley que debe hacer el control”, sostuvo Alcócer, al pedir mayor patrullaje policial en el entorno de los colegios.

