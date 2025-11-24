“Te voy a agarrar a machetazos”: Revelan amenazas enviadas al menor que rechazó consumir drogas

En las últimas horas se conocieron los audios y mensajes de amenazas enviados a un adolescente de 14 años que fue brutalmente agredido dentro de su unidad educativa en Santa Cruz, luego de que se negara a consumir sustancias controladas. El menor, que presenta fracturas en el rostro, permanece internado y a la espera de una cirugía, mientras su familia pide garantías ante el temor de nuevas represalias.

Los mensajes enviados por redes sociales muestran la violencia con la que actuó el presunto agresor, quien en uno de los audios advierte:

“Donde te pille, yo mismo que te voy a agarrar a puñete y a machetazos, ¿hijo de p.…a… Sabes que no respondes porque no te vas a aparecer (…) Vos crees que no me he enterado de lo que has hecho?”.

En otro fragmento se escucha: “Aparte fue tu decisión hijo de p…, vas a aparecer muerto. Advertido estás (…) no te voy a agarrar yo solo, te voy a agarrar con mi masa, traicionero, sapo”.

El audio concluye con insultos dirigidos al menor: “Viste que sos una pe…a”.

La agresión ocurrió en el baño del colegio

Según la denuncia presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el hecho ocurrió en el baño de la unidad educativa, donde el menor ingresó accidentalmente y encontró a uno de sus compañeros consumiendo drogas. El adolescente rechazó la oferta de probar la sustancia y, posteriormente, habría botado el envoltorio, lo que desató la violenta reacción del agresor, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

El ataque fue brutal.

“Le pegó a mi hijo, le quebró la nariz, le pateó la cabeza. Mi hijo está mal, ahora está internado en el Hospital Japonés”, relató el padre del adolescente.

Requiere cirugía por fracturas en la nariz

La madre del menor informó que su hijo presenta dos fracturas en la nariz, además de golpes en la cabeza y el cuerpo. Los médicos confirmaron que será sometido a una cirugía tras la evaluación del especialista.

“Estoy esperando la valoración del otorrino, su nariz está partida. Me indicaron que sí será operado. Mi hijo está decaído y con miedo por represalias”, expresó la madre, visiblemente afectada.

La familia pide garantías

La familia denuncia que, pese al ataque, el agresor continúa enviando amenazas, razón por la cual exigen protección para el menor y la intervención de las autoridades educativas y policiales. La Felcc ya investiga el caso y tomó conocimiento de los audios y mensajes que comprometen al presunto agresor.

