“Forzaron la ventana y entraron”: Roban artefactos valuados en Bs 6.000 en colegio de Santa Cruz

El módulo educativo Cástulo Chávez, ubicado en Santa Cruz, fue blanco de la delincuencia este fin de semana, luego de que al menos tres personas ingresaran al establecimiento para sustraer artefactos de valor. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya abrió una investigación y analiza las grabaciones de vigilancia.

El director del establecimiento, Ciro Bozo, informó que el hecho ocurrió el sábado y que la denuncia fue realizada de inmediato, tal como establece la normativa. “Han forzado la ventana, por ahí entraron. Y de acuerdo a los reportes de cámaras nos indican que hubiese tres personas involucradas. Hay una que entró y dos estarían esperando afuera”, explicó.

El investigador asignado por la Felcc realizó el levantamiento de fotografías y evidencias en el área afectada. Bozo señaló que las grabaciones y demás pruebas serán entregadas oficialmente una vez que la Fiscalía asuma el caso, lo cual —según le informaron— ocurriría entre hoy y mañana.

Los delincuentes se llevaron un monitor y un equipo de música, bienes registrados como activos de la Alcaldía y cuyo valor asciende aproximadamente a 6.000 bolivianos. “No dejan de ser activos del colegio y les cuesta también a los estudiantes”, lamentó el director.

La situación se da en un momento crítico: las clases están por concluir y muchas unidades educativas quedan sin estudiantes ni personal, situación que —según Bozo— incrementa el riesgo de hechos delictivos. El director denunció el abandono institucional que enfrentan.

“Estamos totalmente abandonados por la Alcaldía. No existen los guardias municipales porque teníamos antes. Ellos nos ayudarían muchísimo. Estamos con deficiencia de internet y electricidad. Las cámaras no funcionan. Por eso también se dan este tipo de situaciones”, reclamó.

Ante esta problemática, Bozo anunció que este lunes a las 9:00 los directores realizarán un plantón en la plaza 24 de Septiembre, exigiendo al alcalde la ejecución de los presupuestos asignados y la regularización de la caja chica, que —según afirma— no se entrega desde hace meses.

