Familia denuncia sospechosa muerte de un can durante un vuelo procedente de España

Una familia denunció la muerte de Pope, un perro de raza American Staffordshire que provenía en un vuelo de España hasta Santa Cruz. La dueña del can señaló con gran consternación que el animal fue revisado por un veterinario antes de emprender el viaje, por lo que asegura que se encontraba en buen estado de salud.

La familia llegó en un vuelo proveniente de Madrid, España, pero cuando intentaron reencontrarse con Pope, recibieron la triste noticia de que el animal había fallecido durante el trayecto.

Según la propietaria, el perro fue evaluado por un veterinario antes de partir, y se cumplió con todos los requisitos legales para transportar al animal.

Durante el trayecto, la propietaria indica que recibió un video de que Pope se encontraba bien, por lo que no se explican el motivo de su repentino fallecimiento.

“El perro estaba vivo y me entregaron muerto; pagué los impuestos y la aduana, pero me entregaron sin vida”, fue la dolorosa declaración de la propietaria.

La familia dio a conocer el caso a los medios de comunicación, puesto que aún no recibe una explicación de la aerolínea.

