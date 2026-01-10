Más de 200 turistas, entre nacionales y extranjeros, permanecen varados en Copacabana, en el departamento de La Paz, debido a los bloqueos de carreteras protagonizados por la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos de ponchos rojos.

Ante esta situación, el sector hotelero solicitó apoyo urgente del Gobierno para la habilitación de vuelos solidarios que permitan evacuar a los visitantes y evitar mayores perjuicios al turismo.

El presidente de la Cámara Hotelera de Copacabana, Samuel Rubin de Celis, informó que la noche del viernes se realizó un registro de las personas afectadas.

“Se contabilizó a más de 200 personas de diferentes nacionalidades. En la plantilla que elaboramos vimos que hay una gran cantidad de extranjeros y también turistas nacionales”, explicó.

Detalló que entre los varados hay ciudadanos provenientes de Cochabamba, Oruro y La Paz, quienes llegaron a Copacabana aprovechando la temporada de vacaciones y ahora no pueden retornar a sus ciudades de origen.

“Hay personas que llegaron incluso en sus propios vehículos y no pueden salir debido al bloqueo total de las carreteras”, señaló.

Rubin de Celis indicó que ya se realizaron gestiones ante los ministerios de Defensa y de Obras Públicas, además de otras instancias del Estado, para evaluar alternativas de evacuación aérea.

“Estamos coordinando de forma interinstitucional para recibir ayuda”, afirmó.

La situación en Copacabana se suma a la crisis que enfrentan otros destinos turísticos del país a causa de los conflictos sociales. En días recientes, el Gobierno activó una operación humanitaria en Uyuni, donde arribó un vuelo para evacuar a turistas extranjeros varados, como parte de un plan que contempla dos vuelos chárter.

Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente persisten al menos 57 puntos de bloqueo a nivel nacional, principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, lo que mantiene en riesgo la transitabilidad y la seguridad de turistas nacionales y extranjeros.

Mira la programación en Red Uno Play