El refugio de animales silvestres Senda Verde expresó su profunda preocupación por la persistencia de bloqueos en la región, los cuales estarían impidiendo el ingreso de alimentos esenciales para las especies protegidas que alberga.

A través de un comunicado, la institución informó que un camión con alimentos permanece varado desde el viernes en el sector de La Cumbre, sin poder llegar al refugio. La carga está destinada a más de 1.100 animales silvestres rescatados, víctimas del tráfico ilegal de fauna.

“Estos animales dependen exclusivamente de una alimentación diaria y especializada. La interrupción de este suministro pone en riesgo su salud, su recuperación y su vida”, señala el pronunciamiento.

Ante esta situación, Senda Verde exige la liberación inmediata del paso para el transporte de alimentos y solicita la intervención urgente de las autoridades competentes, a fin de garantizar el derecho a la alimentación, la salud y el bienestar tanto de la población como de los animales bajo custodia.

Senda Verde es un refugio de vida silvestre ubicado en los Yungas, cerca de Coroico, que desde 2003 se dedica al rescate y protección de animales afectados por el tráfico ilegal, la deforestación y la crueldad.

Actualmente, en el lugar viven más de 1.100 animales silvestres de distintas especies, entre ellos monos, aves, osos andinos, felinos y reptiles, que son cuidados en condiciones lo más naturales posibles.

