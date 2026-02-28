Emergencia vial en el Lomerío: un puente de 50 años amenaza con dejar incomunicada a la región

La emergencia vial en San Antonio del Lomerío ha alcanzado un punto crítico, dejando a varias localidades completamente aisladas por el estado intransitable de sus rutas. El municipio se encuentra actualmente incomunicado con el resto del departamento, generando una situación de vulnerabilidad extrema para sus habitantes.

El foco de mayor peligro se concentra en un puente estratégico que presenta un riesgo inminente de derrumbe debido al incremento del caudal.

Reinaldo Góngora, cacique general de la Cicol, advirtió: “En época lluviosa es enormemente caudaloso y hasta peligroso, se han cobrado muchas vidas”.

La estructura, que sostiene el flujo vehicular de la zona, fue construida hace medio siglo y no ha recibido el mantenimiento necesario pese a las constantes solicitudes. “Este puente está construido hace 50 años; a pesar de todas las gestiones no se lo ha podido refaccionar y ya cumplió su vida útil”, sentenció el dirigente.

La preocupación crece ante el pronóstico de nuevas lluvias que podrían inhabilitar la única vía de escape que le queda al territorio. Al respecto, Góngora señaló que “esta es la ruta alterna que tenemos porque la otra está inundada; si esto llega a colapsar, estaríamos imposibilitados de circular”.

Finalmente, el sector indígena denunció que la crisis se replica en otros puntos críticos como la comunidad de Fátima, situada a 15 kilómetros de distancia. Las autoridades locales y departamentales enfrentan ahora la presión de una intervención urgente para evitar que el aislamiento sea total y definitivo.

