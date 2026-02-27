¿Aliste el paraguas? Este es el pronóstico de lluvias para Santa Cruz este fin de semana

Santa Cruz se prepara para un sábado de contrastes térmicos que iniciará con cielos parcialmente nublados y una máxima de 28°C. Según el reporte meteorológico, la jornada arrancará con una mínima de 21°C, ofreciendo una mañana estable antes del cambio previsto.

El enfoque principal está en la tarde y noche de este sábado, franja horaria donde se esperan las principales precipitaciones. Durante estas horas, el termómetro oscilará entre los 23°C y 29°C, consolidando un ambiente húmedo y lluvioso en la capital oriental.

Para el domingo, el panorama no cambiará demasiado, ya que se prevén lluvias intermitentes con una temperatura máxima de 27°C. El pronóstico indica que habrá un porcentaje de humedad bastante elevado, lo que mantendrá la sensación de pesadez climática durante todo el día.

Hacia el inicio de la próxima semana, la inestabilidad cederá para dar paso a cielos parcialmente nublados con máximas de hasta 30°C el lunes. El martes cerrará este ciclo con vientos en dirección noroeste y temperaturas que se mantendrán sobre los 20°C.

