Semana con calor, lluvias y 'surcito' en Santa Cruz, según pronóstico

Santa Cruz vivirá una semana marcada por calor, fuertes vientos del norte, el ingreso de un “surcito” y lluvias intermitentes, de acuerdo con el reporte meteorológico semanal #238 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.

La semana inicia con vientos del norte de intensidad considerable, los cuales se fortalecerán aún más hacia el fin de semana en gran parte del departamento. Esta situación provocará un ascenso en las temperaturas máximas, que alcanzarán los 33 °C en la capital cruceña, Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, 30 °C en los Valles, 36 °C en Cordillera y 35 °C en la Chiquitania.

Sin embargo, el panorama cambiará a partir del martes 27, cuando se presentará inestabilidad atmosférica en todo el territorio cruceño, con chubascos y precipitaciones dispersas.

Las lluvias se intensificarán entre el miércoles 28 y jueves 29 debido al ingreso de vientos del sur, fenómeno conocido localmente como “surcito”, que además provocará un ligero descenso en las temperaturas máximas.

Posteriormente, el viernes 30, retornarán las corrientes del norte, lo que traerá nuevamente precipitaciones de baja intensidad que se extenderán por el resto de la semana.

Temperaturas y condiciones por región

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Las temperaturas oscilarán entre 22 °C de mínima y 33 °C de máxima. Los vientos del norte superarán los 60 km/h al inicio de semana y volverán a intensificarse el fin de semana. Los cielos estarán parcialmente cubiertos a mayormente nublados, con lluvias desde el martes.

Valles cruceños

Se prevén mínimas de 12 °C y máximas de 30 °C. Los vientos del norte alcanzarán ráfagas de hasta 40 km/h al inicio y cierre de la semana. Habrá nubosidad variable y precipitaciones desde el martes.

Cordillera

El termómetro marcará entre 18 °C y 36 °C, siendo la región con las temperaturas más altas. Se registrarán vientos del norte de hasta 60 km/h, principalmente al inicio de la semana en zonas como Cabezas y Charagua. También se esperan lluvias desde el martes.

Chiquitania

Las temperaturas estarán entre 23 °C y 35 °C, con ráfagas superiores a 60 km/h al inicio y hacia el fin de semana. El cielo se presentará parcialmente nublado a mayormente cubierto, con lluvias y chubascos a partir del martes.

Mira la programación en Red Uno Play