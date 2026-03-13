Sellan acuerdo humanitario: Cuba libera a 51 presos tras pacto con el Vaticano

El Gobierno de Cuba anunció oficialmente este jueves la próxima excarcelación de 51 personas privadas de libertad. La decisión se fundamenta en un acuerdo estratégico con el Vaticano, manteniendo la tradición de mediación de la Santa Sede.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), los seleccionados han cumplido una parte significativa de su condena y mostraron buena conducta. "El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas", detalló la Cancillería en su comunicado oficial.

Las autoridades cubanas subrayaron que esta medida es una “decisión soberana” que responde a la trayectoria humanitaria de su sistema penal. Además, enmarcaron la acción en el "espíritu de buena voluntad y de estrechas relaciones" que sostienen históricamente con el Estado Vaticano.

Es importante precisar que estas liberaciones no constituyen indultos definitivos, sino un beneficio penitenciario condicionado. Los beneficiarios deberán cumplir requisitos específicos durante el tiempo restante de su condena original fuera de la prisión.

Este movimiento ocurre tras un antecedente similar en 2025, cuando La Habana liberó a 553 personas tras un breve deshielo con la administración Biden. No obstante, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca devolvió a la isla a la lista de patrocinadores del terrorismo.

Cifras oficiales indican que, desde 2010, Cuba ha beneficiado con indultos a casi 10,000 reclusos en diversos procesos. Por su parte, el Minrex asegura que otros 10,000 presos fueron excarcelados mediante distintos beneficios en los últimos tres años.

La actual decisión se produce bajo una fuerte presión externa, que incluye un severo bloqueo petrolero impulsado por Washington. Estados Unidos busca forzar reformas económicas y políticas profundas en la estructura de la isla caribeña.

Mientras el Gobierno defiende su "práctica habitual" de revisión de penas, diversas ONG permanecen atentas al perfil de los liberados. En procesos anteriores, una parte considerable de los beneficiados fueron identificados como prisioneros por motivos políticos.

Fuente: Swissinfo.

