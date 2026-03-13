Arminda Alba: El regreso de la voz dorada de Santa Cruz en una noche de "Esplendor"

Hay voces que logran detener el tiempo, y la de Arminda Alba es una de ellas. Considerada una de las máximas exponentes de la música del oriente boliviano, la cantante que saltó al estrellato a los 16 años ha vuelto a su "ciudad bella" para demostrar que su calidad vocal permanece intacta, pese a los 39 años que lleva viviendo en Belo Horizonte, Brasil.

La artista, nacida en la comunidad de Campanero (Cotoca), se encuentra en plena preparación para lo que será el reencuentro más esperado con su público. “Cada día que vengo veo a Santa Cruz más grande y más bonita”, confiesa con nostalgia. Para Arminda, este regreso no es solo una presentación más, sino una oportunidad de revivir clásicos como “Devuélveme el corazón” y “El carretero”, temas que marcaron una época de oro en la música boliviana.

Una maestra para las nuevas generaciones

El impacto de su presencia ha trascendido lo musical. Dentro de los ensayos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz, los jóvenes músicos no ocultan su admiración. "Es una oportunidad única tocar al lado de una intérprete como ella; su voz resuena hermoso junto a los violines", comenta una de las integrantes de la orquesta.

Boris Vásquez, director artístico de la Sinfónica, describe a Arminda como una "prima dona" y un símbolo cultural. "Arminda es joven de espíritu y ha conservado una calidad de voz impresionante. Además de la relación musical, nos une una amistad de años, lo que hace que el trabajo sea fluido y lleno de afecto", destaca el director.

El Concierto: "El Esplendor de la música cruceña"

Bajo este título, la temporada busca rescatar el estilo musical que se impuso en los años 50 y que figuras como Raúl Shaw Moreno llevaron al plano internacional. La Orquesta ha intensificado sus ensayos, practicando los siete días de la semana para alcanzar la perfección que este repertorio de taquiraris, polcas y carnavales exige.

Será el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, a las 20:00, en la Casa Municipal de la Cultura "Raúl Otero Reiche". El repertorio incluye temas como “No estás en mí” (de Asunta Parada de Limpias), “Paica en Carnaval” y el romántico taquirari “Devuélveme el corazón”. Los boletos ya están disponibles en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir de las 16:00 horas. Una cita imperdible para quienes deseen sensibilizar el corazón con la esencia pura del folclore oriental.

"Siempre hay algo de nerviosismo, pero pido a Dios tranquilidad para que el público quede satisfecho", admite Arminda, quien permanecerá en el país hasta el 31 de marzo antes de retornar a Brasil con su familia.

