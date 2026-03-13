“Es la única manera de tener dólares aquí”: Rodrigo Paz alista una agenda de 12 puntos con Brasil para la próxima semana

El Gobierno boliviano ha puesto en marcha una intensa estrategia de apertura internacional para revertir dos décadas de aislamiento diplomático. Según el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Héctor Linares, el país ha pasado de estar "enclaustrados en el mundo" a sostener reuniones con una docena de mandatarios en apenas diez días.

La mirada está puesta ahora en Brasil, donde el presidente y una comitiva de nueve ministros sellarán cinco acuerdos estratégicos el próximo lunes. Esta agenda contempla 12 puntos clave en materia económica que buscan dinamizar la relación bilateral con el gigante suramericano.

El encuentro no será estrictamente gubernamental, pues el martes una treintena de empresarios bolivianos se reunirán con sus pares brasileños para concretar inversiones. Los sectores de gas, energías renovables, agroindustria y seguridad migratoria liderarán las mesas de trabajo para generar resultados inmediatos.

Linares destacó que esta nueva visión busca captar divisas a través de la exportación y la atracción de capitales externos.

“Es la única manera de tener dólares aquí, y es una manera de ver que aquí hay grandes vetas de negocio”, enfatizó el viceministro sobre el rol del sector privado.

Bolivia activa acuerdos clave tras citas con una docena de presidentes

En paralelo, la reciente visita del Rey de España ha servido como puente para que Bolivia retorne al radar de las inversiones europeas. El objetivo es posicionar el turismo y la gastronomía nacional, mientras se prepara una agenda oficial para que el presidente visite España y otros países del continente.

Respecto a la gestión de las empresas estatales, el viceministro fue contundente al señalar que solo cuatro de las 67 compañías públicas son actualmente rentables. Ante este panorama, el Gobierno apuesta por la inversión privada como el único motor capaz de generar empleo genuino y desarrollo sostenible.

En cuanto a la relación con Chile y el nuevo gobierno de José Antonio Kast, Bolivia mantiene una postura de respeto ante las nuevas políticas de seguridad fronteriza. Linares afirmó que las decisiones soberanas sobre barreras físicas no deben vulnerar el trabajo conjunto iniciado entre ambas naciones.

Finalmente, la Cancillería ya prepara el inicio formal de conversaciones con su homólogo chileno para abordar temas migratorios y de comercio legal. El enfoque gubernamental persiste en que "Bolivia necesita de Chile y Chile de Bolivia" para alcanzar una estabilidad económica regional.

